На муниципального депутата Басманного района пожаловались в СК за «оправдание терроризма». Он написал статью в поддержку Сенцова

Бывший депутат района Якиманка в Москве Дмитрий Захаров пожаловался в Следственный комитет на статью в муниципальной газете об украинском режиссере Олеге Сенцове, в которой, по мнению Захарова, содержатся признаки оправдания терроризма. Текст обращения он разместил на своей странице в фейсбуке.

Автор статьи — Виктор Котов, депутат Басманного района и координатор московского отделения «Открытой России». Он написал статью в разгар общественной кампании по поддержке Сенцова, который голодает уже более 100 дней в колонии в ЯНАО. Котов в статье описал историю Сенцова и сопроводил ее фотографией баннера «Открытой России» с митинга в поддержку политзаключенных в Москве.

«В статье Котов выступает в поддержку террориста. Прошу проверить наличие или отсутствие связей со спецслужбами Украины депутата Виктора Котова, а также лицами, возможно являющимися фигурантами дела о «Военных преступлениях против мирного населения и ведения запрещенных методов войны на территории Юго-Востока Украины», — говорится в обращении бывшего депутата.

Сам Захаров в разговоре с «Новой газетой» подтвердил факт обращения в правоохранительные органы. «Они выступают против российского государства, ведь по нашим законам терроризм — это плохо. Люди, которые пытаются оправдать терроризм, должны нести ответственность, и есть вероятность, что у депутата Котова начнутся проблемы, так же как и у людей, выпускающих газету. В официально зарегистрированном СМИ района появляются такие статьи — это неприемлемо», — считает Захаров.

В свою очередь, Котов рассказал «Новой», что его пока не вызывали на беседу в СК.

«Я так понимаю, что заявление еще не рассматривали. А Захаров в Якиманке давно известен местным независимым мундепам: еще на стадии предвыборной кампании он начал писать на них жалобы по разным поводам. Думаю, что это вряд ли личная неприязнь ко мне — скорее всего, его задел сам факт публикации статьи о Сенцове», — говорит муниципальный депутат.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Уже более 100 дней он держит голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры по всему миру. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.