В Москве прошел молчаливый митинг в память о жертвах теракта в Беслане

В Москве у мемориала «В память о жертвах трагедии в Беслане» на улице Солянка прошел митинг «Без слов», сообщает Интерфакс.

Хотя среди 300 участников акции были представители властей Москвы и Северной Осетии, а также участники операции по освобождению заложников, никто из них, как отмечает Интерфакс, не произносил официальных речей, оправдывая тем самым название акции.

Участники молча приносили к мемориалу цветы, свечи и бутылки с водой, а в конце, после молебна, выпустили в небо 334 белых шара — по числу погибших в результате теракта.

С 1 по 3 сентября в России проходят в мероприятия в память о погибших в школе №1 Беслана. При этом президент Владимир Путин в этом году, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в памятных мероприятиях принимать участие не планирует.

Божественная литургия проходит в спортзале Школы №1 в Беслане. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В самом Беслане 3 сентября также пройдут традиционные траурные мероприятия. Они начались утром божественной литургией, позднее в 13:05, к началу штурма школы, учащиеся также выпустили в небо 334 воздушных шара. После этого состоится крестный ход до мемориального кладбища «Город ангелов», где зачитают имена всех погибших в теракте.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана. Они удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм.

В результате теракта и последующего штурма погибли 334 человека. Большинство из них дети (186 человек). Пострадали более 700 человек.

В апреле прошлого года ЕСПЧ признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, и обязал Россию выплатить истцам 3 миллиона евро.