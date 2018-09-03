Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы по иску другого кандидата — коммуниста Вадима Кумина, передает РИА Новости.

Кумин требовал отменить регистрацию действующего мэра на основании того, что тот в ходе предвыборной гонки использует свое должностное положение и нарушает принцип равенства кандидатов.По мнению кандидата от КПРФ, действующий мэр использовал подконтрольные городу СМИ для публикации агитационных материалов, не оплаченных из перевыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

В качестве примера Кумин привел опубликованные в газетах фотографии Собянина с детьми, сделанные во время чемпионата мира по футболу. Эти снимки, по мнению заявителя, «создают положительный образ кандидата, а также являются агитационными, а не информационными материалами».

В свою очередь адвокаты Собянина утверждали, что эти фото нельзя рассматривать как агитационные материалы, потому что СМИ в России независимые и руководствуются только редакционными соображениями.

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Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.