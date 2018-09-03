Средняя российская семья должна банкам 234 тысячи рублей

Кредитная задолженность перед банками средней российской семьи в первом полугодии 2018 года составила 234,6 тысячи рублей, что на 19% выше, чем годом ранее, говорится в отчете ОНФ на основании данных Банка России и Росстата.

По подсчетам ОНФ, рост объемов долгов увеличился в 2,6 раза: с начала 2018 года к июлю размер задолженности вырос на 9,2% и составил 13,25 триллионов рублей (прим. — 13,296 триллионов согласно данным ЦБ), в то время как рост в первом полугодии прошлого года составил 3,5%.

Средний уровень закредитованности домохозяйств (прим. — отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) к концу первого полугодия 2018 года составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года.

В ряде регионов этот показатель заметно превосходит среднероссийский уровень: в Калмыкии — на 51%, в Туве на 49% и в Чувашии на 39%. Пятерку самых закредитованных регионов замыкают Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ (у обоих регионов показатель около 38%).

При этом сумма просроченных долгов снизилась — с 15,4 тысяч рублей в прошлом году до 14,4 тысяч в 2018-м. В 2018 году также продолжилось падение их доли: если в 2016 году был достигнут пик в 8,5%, то сейчас их доля уменьшилась на 2,4% и составила 6,1%.

Однако, как отмечают эксперты ОНФ, на деле граждане избегают просрочки через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой «просрочки», переуступая право требования коллекторским агентствам. Косвенным доказательством этому могут служить данные Федеральной службы приставов: в первом полугодии им передали долги россиян почти на два триллиона рублей.

Напомним, по данным ЦБ, к 1 августа объем задолженности физлиц перед банками вырос с начала года на 11,6% до 13,561 триллионов рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (5,2%). Рост реальных доходов при этом, по данным Росстата, в первом полугодии составил только 2,6%.