СК начал проверку после сообщения Нюты Федермессер о «черных риелторах» в хосписе

Столичное управление Следственного комитета начало проверку после сообщений в СМИ о пришедших в хоспис к пожилой женщине «черных риелторах», говорится на сайте ведомства.

Об инциденте стало известно после публикации главы фонда «Вера» Нюты Федермессер в фейсбуке. По ее словам, 29 августа к пожилой пациентке Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, которая является единственной владелицей трехкомнатной квартиры, пришли женщина по имени Нарине Даниелян и двое мужчин. Они, представившись ее родственниками, попытались забрать ее из хосписа, объяснив это тем, что она больше не доверяет медицинскому персоналу.

В публикации она предположила, что посетители были «черными риелторами» и в подтверждение своих слов привела сообщение на сайте СКР, из которого следует, что в 2012 году в Санкт-Петербурге в мошенничестве с квартирами обвинялась женщина со схожим именем.

Позднее Нарине Данилян заявила РБК и Дождю, что является адвокатом семьи, и женщину 14 августа, по ее словам, поместили в больницу имени Юдина, где от нее «требовали деньги за лечение, спрашивали, где документы на квартиру и где ее пенсия», а оттуда «похитили» и доставили в центр, где «заставляли подписывать некие документы».