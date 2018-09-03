ФСБ направила специалистов в Донбасс для расследования убийства Захарченко

Федеральная служба безопасности России направила в Донецк группу для расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа, передает ТАСС.

«Специалисты там уже работают», — сказал он, отметив, что ФСБ «конечно готова помочь» ДНР в расследовании преступления. «Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так», — добавил Беседа.

Напомним, главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко убили 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка. Помимо Захарченко от взрыва пострадали еще 11 человек, в том числе министр налогов ДНР Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

В ДНР назвали случившееся терактом. Власти ДНР подозревают в причастности к убийству Захарченко украинское спецслужбы. В свою очередь в Службе безопасности Украины заявляли, что не имеют отношения к происшествию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма (ч. 3 ст. 361 УК).