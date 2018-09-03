74-летнего обвиняемого в госизмене из ЦНИИмаш направили на медосвидетельствование

По постановлению следователя на медицинское освидетельствование направили 74-летнего ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК). Об этом Интерфаксу сообщил руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Его адвокаты поприветствовали это решение следователя, поскольку в результате станет известно, можно ли содержать Кудрявцева под стражей. Однако они отметили, что перевод Кудрявцева в изолятор временного содержания при 20-й городской больнице в очередной раз сорвал им встречу с подзащитным.

«Складывается ощущение, что следователь всеми силами стремится не допустить в это дело независимых адвокатов. Тем более, что он уже проводил следственные действия в присутствии адвоката по назначению вместо защитников Кудрявцева, с которыми заключено соглашение», — приводит Интерфакс слова Павлова.

Ранее за перевод Кудрявцева из СИЗО-2 «Лефортово» выступал Совет по правам человека при президенте. Глава СПЧ Михаил Федотов объяснил необходимость отпустить ученого из СИЗО его возрастом и состоянием здоровья.

С подобной просьбой к президенту Владимиру Путину обращался также Санкт-Петербургский союз ученых. «Содержание в СИЗО угрожает его здоровью и даже жизни», — писали члены союза, отмечая, что тот страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово». Ранее 20 июля ФСБ провела обыски в ЦНИИмаше и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии.

Хотя дело проходит в закрытом режиме, «Коммерсант» сообщил, что его подозревают в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».