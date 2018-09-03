Школьнице из Екатеринбурга отказались продать книги Маяковского, Бродского и Есенина

В Екатеринбурге 17-летней школьнице отказались продавать сборники стихов Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского, так как на изданиях была пометка «18+». Об этом девушка рассказала агентству «Новый день».

Она уточнила, что продать эти книги ей отказались в трех магазинах.

«Просили предъявить документы, сказав, что «по закону детям эту литературу покупать нельзя». Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне «по закону» нельзя культурно развиваться. Я проинформировала продавцов об этом, они не изменили своей позиции», – рассказала екатеринбурженка.

По данным «Коммерсанта», школьница пыталась купить книги в магазинах сети «Читай-город». Представители сети заявили, что продавцы отказали ей по закону о защите детей от вредной информации.

Закон о защите детей от вредной информации обязывает маркировать книги, фильмы, публикации в СМИ и выступления артистов по возрасту. Ограничения могут вводить для детей от 0 до 6 лет, а также от 12, 16 и 18 лет.