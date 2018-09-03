Защита Серебренникова попросила следствие закрыть дело «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников и его адвокаты подали ходатайство о прекращении уголовного дела «Седьмой студии». Об этом Интерфаксу рассказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

3 сентября Серебренников и его адвокаты подписали протокол о том, что завершили изучение материалов дела. По итогам изучения материалов, защитой следователю заявлен ряд ходатайств, в том числе о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Серебренникова состава преступления.

Как рассказала ТАСС адвокат бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, он подпишет протокол о завершении изучения материалов дела 4 сентября.

Защита директора РАМТ Софьи Апфельбаум отказалась подписать такой протокол, так как Мосгорсуд еще не рассмотрел апелляцию на решение следствия ограничить срок изучения материалов дела. Об этом ТАСС сообщила адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

После того, как материалы дела изучат все обвиняемые, уголовное дело направят в прокуратуру. Надзорное ведомство должно утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд. Басманный суд обязал фигурантов дела ознакомиться с его материалами к 1 сентября.

Напомним, в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.