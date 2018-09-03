ФСБ рассказала о падении доходов «Исламского государства»

За четыре года доходы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» сократились в десять и более раз. Об этом заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа, передает РБК.

«Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 млрд долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить 200–300 млн долларов в год», — сказал Беседа.

Представитель ФСБ связал падение доходов ИГ связано с потерей организацией контроля над рядом районов Сирии и Ирака, в следствии чего боевики больше не получают такие же деньги от операций с нефтью и сбора налогов с местного населения.

Беседа отметил, что террористы пытаются компенсировать это за счет перехвата контроля над наркотрафиком в Афганистане и участия в легальном бизнесе.

​«Отмечается тенденция инвестирования добытых ранее средств в легальный бизнес с тем, чтобы способствовать регулярному поступлению финансов на дальнейшую деятельность», — заявил он.

В мае 2018 года замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов рассказал, что в результате сокращения доходов ИГ звание больше всего зарабатывающей террористической организации перешло к «Аль-Каиде» (запрещена на территории России). По оценке МИДа, ежемесячный доход ИГ составлял в последнее время около 3 млн долларов, а доходы «Аль-Каиды» — 20–40 млн долларов.