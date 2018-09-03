Рогозин: повреждение обшивки «Союза» на орбите могло быть преднамеренным

Комиссия «Роскосмоса» рассматривает версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом. Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?», — подчеркнул он.

По его словам, воздействие было совершено «неуверенной рукой».

«Мы можем сократить версию: что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности», — сказал он.

30 августа произошла утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю, так как ее нашли не в спускаемом аппарате, а ;в бытовом отсеке.

Инцидент расследует комиссия, в которую вошли сотрудники «Роскосмоса», ракетно-космической корпорации «Энергия», которая выпускает «Союзы», и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.