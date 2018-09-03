Защита Малобродского обнаружила в деле «Седьмой студии» еще один поддельный протокол

В материалах уголовного дела «Седьмой студии» обнаружили поддельный протокол осмотра изъятых предметов. Об этом в Мосгорсуде рассказала Ксения Карпинская, адвокат бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, передает РБК.

В одном томе дела вшиты две копии протокола, одна от 26 мая 2017 года, вторая — от 3 августа 2017 года. Первый составили, когда дело расследовало управление Следственного комитета по Москве. В июле 2017 года дело передали центральному аппарату СК.

Как отметила адвокат, в обоих осмотрах участвовала одни и те же понятые — Айшан Жанселдиева и Гулназию Кекеева. Карпинская выразила сомнения в совпадении подписей одной из понятых на разных протоколах.

В середине августа Малобродский заявил, что следователи, ведущие дело «Седьмой студии», заменили протокол допроса свидетельницы Ларисы Войкиной. По его словам в показаниях была усилена «обвинительная составляющая».

Сама Войкина подтвердила, в документе ее показания изменены.

Напомним, что Малобродского, а также других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.