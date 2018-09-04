Полиция сообщила о задержании депортированного из Польши чеченца. Ранее СМИ писали о его похищении

Жителя Чечни Азамата Байдуева, о похищении которого накануне писали СМИ, задержали по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу чеченского МВД.

«Информация о похищении в Чеченской республике Азамата Байдуева, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

Как уточняет ведомство, Байдуев признался, что ездил в Сирию и вступил там в ряды боевиков. Во время вооруженного столкновения в Сирии мужчина, по информации МВД, получил огнестрельное ранение.

Ранее правозащитник Ахмед Гисаев сообщил, что 34-летний Азамат Байдуев, депортированный из Польши 31 августа, был похищен спустя сутки после возвращения в Чечню. По словам правозащитника, около сотни человек с оружием ворвались в дом дяди Байдуева и «с применением насилия» увезли его в неизвестном направлении. Это могли быть чеченские силовики, сообщал Гисаев.

В 2007 году Байдуев получил убежище в Польше, а затем переехал в Бельгию. Летом 2017 года его там задержали по подозрению в подготовке терактов, а затем депортировали в Польшу.