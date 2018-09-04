Более 600 авиарейсов отменили в Японии из-за надвигающегося тайфуна
В Японии отменили более 600 внутренних авиарейсов из-за надвигающегося на западное побережье страны тайфуна Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет. Об этом сообщает Japan Times.
台風21号 四国・近畿の一部が暴風域に 厳重警戒を— NHKニュース (@nhk_news) September 4, 2018
堤防に打ちつける波（高知県安芸市 午前11時20分ごろ）https://t.co/duXJRSvWt0 #nhk_news pic.twitter.com/DwzK5t4luo
Кроме того, остановлено движение поездов между Осакой и Хиросимой. Премьер-министр Синдзо Абэ отменил запланированный визит на остров Кюсю.
В некоторых районах префектур Осака, Киото, Нара и Вакаяма объявлена эвакуация. Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, уровень осадков за сутки может превысить 500 м.
Ожидается, что тайфун дойдет и до Сахалина.
«Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от города Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение до 4 метров, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений», — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Поронайского, Анивского, Корсаковского, Долинского и Макаровского районов держаться на безопасном расстоянии от моря.