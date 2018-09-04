Более 600 авиарейсов отменили в Японии из-за надвигающегося тайфуна

В Японии отменили более 600 внутренних авиарейсов из-за надвигающегося на западное побережье страны тайфуна Джеби, который называют самым мощным за последние 25 лет. Об этом сообщает Japan Times.

Кроме того, остановлено движение поездов между Осакой и Хиросимой. Премьер-министр Синдзо Абэ отменил запланированный визит на остров Кюсю.

В некоторых районах префектур Осака, Киото, Нара и Вакаяма объявлена эвакуация. Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, уровень осадков за сутки может превысить 500 м.

Ожидается, что тайфун дойдет и до Сахалина.

«Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от города Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение до 4 метров, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Поронайского, Анивского, Корсаковского, Долинского и Макаровского районов держаться на безопасном расстоянии от моря.