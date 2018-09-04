Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры после массового вброса фальшивок

Российские банки после массового вброса фальшивых банкнот номиналом в пять тысяч рублей временно не будут принимать пятитысячные купюры в некоторых банкоматах.Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных кредитных учреждений.

Отмечается, что проблема затронула только банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр.

Банкиры пока не могут оценить убытки, поскольку еще не все банкоматы инкассированы. Предполагается, что ущерб от мошенничества может составит несколько миллионов рублей убытков на банк.

Представитель одного из кредитных учреждений рассказал газете, что поиск мошенников будет затруднен, поскольку крайне сложно определить, на какую карту зачислены фальшивые купюры, придется отсматривать записи видеокамер.

По словам начальника управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка Андрея Строма, менее 5% банкоматов банка подвержены уязвимости.

В Альфа-банке сообщили, что перестали принимать наличные в 18 «уязвимых» банкоматах (0,5% от сети), но ни одной фальшивой купюры не обнаружили. Банк «Открытие» перестал принимать пятитысячные купюры в 36 банкоматах в Московском регионе.

Банкоматы NCR Промсвязьбанка и «Почта банка» фальшивые купюры не принимают. Они ограничения не вводили, сообщили представители банков.

В Центробанке заявили, что о проблемах, связанных с фальшивыми купюрами, кредитные учреждения должны сообщать в течение десяти дней.

«Ведомости» напоминают, что подобный случай произошел в 2013 году, когда из-за появления множества фальшивых пятитысячных купюр крупнейшие банки временно запретили принимать их в своих банкоматах в Московской области.