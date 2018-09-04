Минюст предложил согласовывать с властями программы профилактики ВИЧ с иностранным финансированием

Минюст предложил обязать некоммерческие организации согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, которые финансируют из-за границы или проводятся при участии иностранных источников. Соответствующие поправки размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению, НКО будет обязано предоставлять властям документы, связанными с проектами по профилактике ВВИЧ, «не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения программы или подписания договора, иного документа, являющихся основанием для проведения указанных мероприятий».

Уведомления будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу согласуют или запретят. Если НКО продолжит работу по профилактике ВИЧ после получения отказа, она будет ликвидирована.

В обосновании законопроекта сказано, что эти меры позволят «повысить эффективность контроля за деятельностью в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ, осуществляемой за счет иностранного финансирования».