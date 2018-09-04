РИА Новости: корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак после инцидента на МКС

Корпорация «Энергия» после инцидента с утечкой воздуха на Международной космической станции проверит все корабли «Союз» и «Прогресс» на наличие следов от сверла, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, проверку проведут на всех кораблях, которые находятся на хранении на космодроме «Байконур» или в производстве в Королеве.

По его словам, такое решение было принято внутренней комиссией РКК «Энергия» по итогам совещания 3 сентября.

На космодроме в данный момент находятся три корабля, которые предназначены для запусков к МКС. «Энергия» собирает корабли для запуска в 2019 году. Всего к корпорации на различных стадиях готовности — более десяти аппаратов, отмечает РИА Новости.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия, изучающая инцидент на МКС, допускает версию о преднамеренном просверливании обшивки «Союза», в котором выявили утечку воздуха.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — сказал он.

Утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю, так как ее нашли не в спускаемом аппарате, а в бытовом отсеке.