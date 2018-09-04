РБК: у каждого 50-го кандидата в депутаты есть судимость

Почти 1,2 тысячи человек из 52,2 тысячи, которые выдвинулись на региональные и муниципальные выборы 9 сентябя, сообщили о своей судимости. Об этом пишет РБК, проанализировавший данные ГАС «Выборы».

Среди представителей «Единой России» о судимости сказали 1,5% кандидатов (порядка 400 человек). Больше всего судимостей у самовыдвиженцев — около 4,6% ((389 человек). Судимых кандидатов от КПРФ 3,5% (141 человек), от «Яблока» — 3,4% (семь человек), от «Родины» — 3% (18 человек).

Чаще всего кандидаты сообщают, что их судили за кражи (21,7% от всех кандидатов с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью (9,6%), хулиганство (8,7%), нарушение ПДД (7,3%) и мошенничество (6,2%).

62% кандидатов сообщили, что их судимость погашена, 17% рассказали, что она снята. Примерно 20% кандидатов не указали статус судимости.

Пятеро кандидатов ранее были осуждены по ст. 141 УК РФ и 142 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и фальсификация избирательных документов, документов референдума), двоих из них допустили к предстоящим выборам.

Среди редких преступлений также есть захват заложника. Кандидатом в заксобрание Ульяновской области зарегистрировали 33-летнего безработного Рустама Нуриахметова, который выдвинулся от ЛДПР в депутаты Рыбно-Слободского городского поселения в Татарстане. Всего Нуриахметов имеет девять снятых судимостей: его судили за разбой, кражу и мошенничество.

В 2017 году, пишет РБК, на всех региональных и муниципальных выборах депутатов были выдвинуты кандидатами около 55,3 тысяч человек, из них судимость имели около тысячи (1,9% от всех выдвинутых). Отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля судимых среди самовыдвиженцев выросла больше чем в полтора раза.

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В единый день голосования 9 сентября в России будут избраны более 3,7 тысячи депутатов регионального и муниципального уровней. Больше всего кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 27 тысяч человек. Следом идут самовыдвиженцы (8,5 тысячи человек), представители ЛДПР (6,3 тысячи) и КПРФ (четыре тысячи).