Политуправление Минобороны займется пропагандой и борьбой с экстремизмом среди военных

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) Минобороны России, о создании которого было объявлено 30 июля, займется борьбой с экстремизмом и наркоманией, а также разъяснением военным политики российских властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект положения об управлении.

Одной из главных задач ГВПУ, согласно тексту проекта, будет организация военно-политической пропаганды и агитации среди военнослужащих — от рядовых до высших командиров.

Сотрудники управления будут проводить разъяснительную работу с военнослужащими по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и «реализации избирательных прав». ГВПУ также будет организовывать «социологические исследования для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

ГВПУ будет контролировать работу и предоставлять субдсилии СМИ, принадлежащим Минобороны, — телеканала «Звезда» и газеты «Красная звезда». Управление займется организацией их редакционной деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».

Кроме этого, сотрудники управления будут заниматься борьбой с торговлей наркотиками среди военных и принимать меры по «предупреждению экстремизма» среди войск, для чего изучат информацию о «религиозной обстановке» в воинских коллективах.

О создании ГВПУ на базе управления по работе с личным составом (ГУРЛС) стало известно в конце июля. Управление возглавил заместитель министра обороны, бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов. ГВПУ будет формироваться в три этапа до 1 марта 2019 года и состоять из семи управлений, военно-геральдической службы и направления воинской дисциплины и профилактики правонарушений

В интервью ТАСС Картаполов заявлял, что целью управления является «формирование воина-государственника — надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества — государственности, духовности и патриотизма».