В Крыму приостановили работу химического завода после выбросов загрязняющего вещества

Работа филиала химического завода ООО «Титановые инвестиции» (бывшее название — «Крымский титан») будет приостановлена на две недели. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Крыма Сергея Аксенов на межведомственном совещании в Армянске.

Хотя, по данным жителей Армянска, пожаловавшихся на выброс, неприятный запах в воздухе появился в ночь на 24 августа, Аксенов заявил, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида была превышена только в ночь на 4 сентября — из-за погодных условий.

Начиная с 24 августа жители Армянска, а также близлежащих Красноперекопска и Джанкоя стали публиковать в соцсетях фотографии, на которых виден маслянистый налет на домах и деревьях. В начале сентября о превышении концентрации вредных веществ в атмосфере заявили уже в Херсонской области Украины.

Армянск

Еще раз-ЭТО вдыхают люди.ДЕТИ!

Это испарения серной кислоты с кислотоотстойника! pic.twitter.com/Rdmf1UMK7j — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 28, 2018

Хотя жители сообщали, что все металлические предметы окисляются и чернеют, а у некоторых жителей возникает аллергическая реакция, Аксенов после посещения Армянска в начале не увидел причин останавливать работу завода «Титан». 3 сентября издание «Примечания» сообщило о намерении местных жителей выходить на митинги.