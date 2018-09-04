«Левада-центр»: четверть россиян поддержали обмен политзаключенными между Россией и Украиной

Почти каждый четвертый (24%) россиянин выступил за обмен политзаключенными между Россией и Украиной, в то время как в Москве это — каждый третий (34%), следует из результатов проведенного в августе исследования, опубликованного на сайте «Левада-центра».

Предыдущий подобный опрос проводился в июне: за два месяца уменьшилось число людей, ничего не слышавших о голодовке Сенцова — с 63% до 49%.

Тогда идею об обмене политзаключенными поддерживали 58% респондентов, однако вопросы для них были сформулированы иначе. В июне они могли выбрать между «полностью» и «скорее поддерживаю (прим. — обмен политзаключенными)».

В новой же версии им предлагалось выбрать, для кого они хотят перемен: помиловать одного Сенцова (4% по всей России), обменять всех политзаключенных (24%) или вовсе не проводить обмен (17%).

Опрос «Левада-центра» проводился с 23 по 30 августа среди 1600 человек от 18 лет в 136 населенных пунктах из 52 субъектов России методом личного интервью.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Уже более 100 дней он держит голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры по всему миру. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.