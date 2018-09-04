В ООН не поддержали сторонников запрета «роботов-убийц»

На переговорах в Женеве сторонникам запрета смертоносных автономных систем вооружений (САС) или «роботов-убийц» не удалось получить мандат ООН на разработку международного договора в данной сфере, сообщил «Коммерсант».

Обсуждение вопроса началось 27 августа и должно было закончиться 31 августа, однако делегаты из 88 стран так и не смогли выступить с итоговым заявлением, и «чтобы избежать провала мероприятия» было объявлено о продлении встречи, об итогах которых рассказали.

При этом участники согласовали девять потенциальных принципов, на которых будет базироваться потенциальный подход международного сообщества к САС, например, все разработки в сфере искусственного интеллекта военного назначения должны вестись в соответствии с международным гуманитарным правом, а ответственность за применение подобных систем в любом случае должен нести человек.

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До этого с инициативой полностью запретить «роботов-убийц» выступили 26 стран мира, в том числе Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия, Ватикан и Египет. Не поддержали эту идею Франция, Израиль, Россия, Южная Корея, США и Великобритания.

В МИД России «Коммерсанту» пояснили отказ поддерживать разработку международного документа, так как речь о технике, «не имеющей пока реально действующих образцов».

В министерстве настаивают, что «международное право (в том числе его гуманитарная отрасль) полностью применимо к САС и не нуждается в модернизации или адаптации под такие пока еще не существующие системы вооружений». Кроме того, в МИД указывают на «сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем».

Напомним, правозащитная организация Amnesty International выступила за запрет на использование «роботов-убийц», который необходимо закрепить в международном законодательстве.

По словам исследователя искусственного интеллекта и эксперт организации Абдул Рахима, слова которого приводит Amnesty International запрет может предотвратить некоторые «апокалиптические сценарии», например, гонку высокотехнологичных вооружений между сверхдержавами.

Представитель организации заявляет, на данный момент гарантии исполнения международного права существуют только в случае, если «цель» идентифицируется и выбирается человеком.