В пригороде Парижа ограбили россиян. Они везли с собой драгоценности на сумму 500 тысяч евро

В пригороде Парижа неизвестные ограбили группу россиян, прилетевших на частном самолете из Ниццы в аэропорт Ле-Бурже, сообщает Le Parisien.

По данным издания, минувшим вечером автомобиль россиян остановили на автостраде А1. Сначала они решили, что произошло ДТП, но из машины выбежали вооруженные люди в масках. Водитель автомобиля, на котором ехали туристы, попытался сфотографировать нападавших, но те отняли у него телефон.

Грабители заставили туристов отдать сумки и чемоданы, в одном из которых находились ювелирные украшения на сумму 500 тысяч евро. Стоимость одежды, которую также похитили грабители, россияне оценили примерно на ту же сумму.

Французская полиция занялась расследованием инцидента.