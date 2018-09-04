ЦИК и Генпрокуратура пожаловались Google на рекламу митинга Навального в Youtube

Ряд российских ведомств написали письмо главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу, где потребовали прекратить размещать рекламу Алексея Навального на Youtube с призывом прийти на митинг 9 сентября. По данным «Ведомостей», письма отправили Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Генпрокуратура, Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.

«Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на Youtube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», — заявил член ЦИК Александр Клюкин на рабочем совещании Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предоставлению в вмешательства во внутренние дела.

ЦИК считает, что компании стоит отказаться от рекламы мероприятия, так как оно нарушает законодательство о выборах: проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены.

«В своем письме ЦИК России также обратила внимание господина Пейджа, что в соответствии с пунктом 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях..." вмешательство иностранных организациях в любых формах не допускается, и будут расцениваться как нарушения законов российской федерации и вмешательство в выборы в нашей стране», — добавили в ЦИК.

В начале августа Навальный анонсировал акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования, который состоится 9 сентября. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Тогда по всей России был задержан 371 человек, почти 120 из них арестовали или оштрафовали. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.