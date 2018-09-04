Верховный суд Греции постановил выдать России обвиняемого в махинациях с криптовалютами Александра Винника

Верховный суд Греции постановил выдать по запросу Генпрокуратуры России обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянина Александра Винника, сообщает РИА Новости.

Письменное решение суд выдаст 14 сентября. При этом сейчас этот же состав Верховного суда рассмотрит запрос об экстрадициии Винника Франции.

Ранее запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника удовлетворил суд в Салониках, однако защита решила обжаловать решение. Итоговое решение об экстрадиции Винника примет министерство юстиции Греции.

Напомним, Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года. В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей вместе с неустановленной группой граждан. Как пишет Интерфакс, он написал явку с повинной в российские правоохранительные органы. Позднее эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре России.

Винника подозревают в мошенничестве и отмывании денег власти Франции. По их мнению, россиянин похищал личные вещи граждан, а затем возвращал их за деньги. Винник свою вину не признает. Тем не менее греческий суд разрешил выдать россиянина Франции.

Власти США подозревают его в причастности к отмыванию не менее 4 миллиардов долларов при помощи биржи криптовалют BTC-e. В октябре суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США.