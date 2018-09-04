Путин засекретил информацию о внештатных сотрудниках СВР

Президент России Владимир Путин подписал указ, относящий сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки (СВР) к государственной тайне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что государственной тайной теперь будут сведения «о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав Минобороны, СВР и ФСБ».

Отметим, что до этого к государственной тайне относилась только информация о штатных сотрудниках органов внешней разведки.

В 2015 году Владимир Путин засекретил информацию о потерях личного состава Минобороны в мирное время «в период проведения специальных операций» (прежде гостайной считались только сведения о потерях во время военных действий – ред.). Тогда же президент отнес к гостайне информацию о лицах, которых разведка изучает в целях их привлечения к содействию на конфиденциальной основе.