Лия Ахеджакова призвала закрыть дело «Нового величия» и наказать провокаторов

Актриса Лия Ахеджакова рассказала «Новой газете», почему подписала петицию о закрытии так называемого дела «Нового величия», которую правозащитники запустили на платформе Change.org:

«Дело «Нового величия» отсылает нас к 1937 году, это слишком знакомый пример, очень страшный «симптом», и этого допускать нельзя. Нельзя, чтобы провокаторы «разводили» девчонок, практически детей — Марию Дубовик и Анну Павликову. Они поймали их «на крючок» на какие-то мнимые, якобы оппозиционные вещи. Такая традиция идет из НКВД, вся эта мерзость уходит корнями в «Архипелаг ГУЛАГ». Это ясно любому человеку, который жил в стране, существовавшей до прихода к власти президента Бориса Ельцина. Я также требую, чтобы наказали провокаторов, участвовавших в деле. Необходимо определять и тех, кто пишет такие «замечательные сценарии», этих «драматургов», которые потом получают награды и делают карьеру. И их всех нужно наказывать очень строго. Дело «Нового величия» вызывает прилив такого сильного отчаяния… Мы все это уже проходили: это все звоночки оттуда, из 1937 года».

Кроме Ахеджаковой петицию с требованием закрыть уголовное дело «Нового величия» подписали телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Геннадий Гудков, правозащитница Светлана Ганнушкина, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский, писательница Людмила Улицкая и многие другие. На данный момент она собрала около семи тысяч подписей.

«Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов», — говорится в петиции.

В прошлый раз петиция о том, чтобы с Дубовик и Павликовой сняли меру наказания в виде содержания в СИЗО, собрала около 180 тысяч подписей. Она была передана в Верховный суд, а в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела. Позже Дорогомиловский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест и Дубовик, и Павликову, но под стражей остаются еще четверо человек.

Уже в сентябре президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр жалобы на арест фигуранток дела. Сторона защиты наставила, что следствие не объяснило, зачем избирать «столь жесткую меру пресечения», а доводы о возможности Дубовик и Павликовой скрыться или повлиять на ход расследования — «домыслами». Прокурор заявлял, что суд уже перевел обвиняемых под домашний арест, поэтому рассматривать жалобу о мере пресечения не нужно.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.»предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.