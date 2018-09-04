«Яблоко» пожаловалось главе Верховного суда на отказы в регистрации кандидатов в Псковской области

Партия «Яблоко» отправила жалобу председателю Верховного Суда России Вячеслава Лебедева на отказ зарегистрировать выдвинутых псковским отделением партии кандидатов, говорится на сайте партии.

Так, «Яблоко» попросило пересмотреть дела об отмене регистрации двух кандидатов, по которым уже состоялись решения Верховного суда, — Геннадия Колесника и Ларисы Семашко, выдвинутых на должность глав Опочецкого и Великолукского районов. Еще по трем кандидатам решения ВС не вышло.

Как отмечается в заявлении на сайте партии, с исками об отмене регистрации оппозиционеров обращались кандидаты от «Партии роста». Районные суды вначале оставили обоих кандидатов от «Яблока», однако после апелляции в вышестоящие инстанции их все-таки сняли.

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«Такая судебная практика (прим. — районных судов) была разрушена вмешательством в правосудие иных сил, что ударило не только по кандидатам от партии «Яблоко», но и по авторитету судебной системы в целом. Участие судов в политической борьбе недопустимо», — приводятся в заявлении слова председателя псковского отделения партии Льва Шлосберга.

«Яблоко» также напомнило, что Псковская области — единственный в России регион, где партия традиционно побеждала на муниципальных выборах. Так, только в этом регионе на выборах глав муниципальных районов в 2017 году победили ее кандидаты — Виталий Аршинов в Плюсском районе (48% голосов) и Юрий Павлов в Гдовском районе (54% голосов).

Напомним, на 9 сентября в России назначен Единый день голосования, в том числе и в Москве. Согласно докладу фонда «Либеральная миссия», на парламентские и губернаторские выборы не допустили ни одного кандидата от оппозиционных партий, а среднее число выдвинутых и зарегистрированных партсписков оказалось самым низким с 2012 года.