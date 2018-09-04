РЖД предложила создать в Москве Южный вокзал. Реализация проекта обойдется почти в 100 млрд рублей

Компания «Российские железные дороги» предложила создать в Москве объединенный Южный вокзал, который бы принимал поезда южных направлений. Об этом говорится в материалах компании, пишет РБК.

РЖД предлагает организовать Южный вокзал к 2025 году на базе Павелецкого вокзала. Предполагается, что туда будут прибывать поезда, которые сейчас курсируют с Рязанского и Курского направлений. Для реализации проекта, указывают в РЖД, необходимо электрифицировать несколько направлений к югу от Москвы, в частности, Ожерелье — Узловая — Елец и Ртищево — Кочетовка.

Стоимость электрификации этих участков, по данным издания, составит 48,2 млрд и 49,2 млрд рублей соответственно.

В РЖД отмечают, что сейчас поезда с юга прибывают в Москву по разным направлениям (Павелецкий, Казанский и Курский вокзалы – ред.), а модернизация участков позволит создать выделенное пассажирское направление и увеличить скорость движения поездов.

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Как ранее сообщал РБК, РЖД планирует масштабную реконструкцию Павелецкого вокзала. По данным издания, полное внутреннее обновление вокзала потребует 1,2–1,6 млрд рублей, косметическое — 600–800 млн рублей.