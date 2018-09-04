«Би-би-си»: в «день тишины» Собянин откроет концертный зал в «Зарядье» вместе с Путиным и Медведевым

Вечером 8 сентября, в «день тишины» перед мэрскими выборами, нынешний глава города Сергей Собянин примет участие в открытии концертного зала в парке «Зарядье». На церемонии также будут президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники в мэрии.

О том, что приглашение было отправлено Путину, в конце августа в эфире телеканала «Россия-1» заявляла генеральный директор концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил «Би-би-си», что «если [Путин] решит, мы сообщим».

В пресс-службе правительства также подтвердили, что Медведев получил приглашение от мэрии, но не уточнили, собирается ли он принять его. В департаменте культуры Москвы, который приглашал гостей, изданию не смогли оперативно прокомментировать сведения.

Председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов рассказал, что это не будет являться нарушением законодательства: «Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии».

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Напомним, на 9 сентября в России назначен Единый день голосования, в том числе и в Москве. Фильтр по подписям прошли 5 кандидатов: муниципальный фильтр прошли действующий мэр Сергей Собянин, член «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, представитель КПРФ Вадим Кумин и основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин.

Накануне Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы по иску кандидата от КПРФ. Вадим Кумин в своем заявлении утверждал, что Собяиин в ходе предвыборной гонки использовал подконтрольные городу СМИ для публикации агитационных материалов, не оплаченных из перевыборного фонда кандидата.