СК завел дело на сотрудника центра «Э» по Северному Кавказу за пытки задержанных током

Заместитель начальника 2-го отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустам Жилетежев стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщается на сайте Следственного комитета по Карачаево-Черкесской республике.

Дело завели по заявлению 38-летнего жителя республики, который рассказал, что сотрудники Центра «Э» по СКФО пытали его, в том числе используя электрический ток.

«Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того как он отказался его стали пытать», — говорится в заявлении СК.

В конце июля Нальчикский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор семи сотрудникам Центра «Э» и УФСБ по Ингушетии. В зависимости от роли каждого ингушские силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов. Их приговорили к срокам от трех лет условно до десяти лет в колонии строго режима.