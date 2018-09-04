СМИ сообщили об атаке ВКС России в сирийской провинции Идлиб

Воздушно-космические силы России провели атаку по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщают турецкое агентство Anadolu и издание Al-Masdar News.

Всего, приводит Anadolu сообщение с сайта вооружённой сирийской оппозиции, три российских истребителя нанесли около 20 ударов по подконтрольным повстанцам районам Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и району Зейзун на севере Хамы.

Источник Al-Masdar News говорит об участии в операции 10 российских истребителей «Сухого», которые нанесли в этих районах около 50 ударов, и называет атаку «крупнейшей военной кампанией в провинции за год».

الطيران الحربي الروسي يستهدف أطراف مدينة جسر الشغور بريف ⁧#إدلب⁩ بعد توقف دام 22 يوماً.#سوريا pic.twitter.com/h4UVf5goCC — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) September 4, 2018

Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил сообщила в твиттере о ранении 5 гражданских в результате бомбардировки центрального рынка города Мухамбаль.

Провинция Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии группировки. 29 августа Reuters сообщили о готовящемся наступлении войск сирийского президента Башара Асада на провинцию Идлиб — его точная дата неизвестна.

25 августа, по данным агентства Bloomberg, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

Болтон на встрече предупредил Москву о готовности США нанести удар по Сирии, если войска Башара Асада используют химоружие для возвращения под контроль территории в Идлибе.

Сотрудники американской военной разведки подготовили список объектов, где власти Сирии его могут хранить. Как сообщает телеканал CNN, в случае его применения президент Дональд Трамп отдаст приказ о поражении этих целей ракетными атаками. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.