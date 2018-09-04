Автора частушек о саратовских судьях заподозрили в экстремизме

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против опубликовавшей в YouTube частушки о судьях Саратова Наталии Ковалевой. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на документы управления СКР по Саратовской области.

Согласно этим документам, дело завели по статье статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе). Следствие настаивает, что с 3 по 22 апреля Ковалева опубликовала «высказывания», которые вызывают «унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки» у группы «судейское сообщество».

Сама Ковалева рассказала, что не знает, что теперь делать. «Частушки — это мое обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции, беззаконии и преступлениях судей», — сказала Ковалева.

В разговоре с «Медиазоной» она уточнила, что обвинение в экстремизме «стало полной неожиданностью», ни она, ни ее семья, по словам подозреваемой, никогда не занимались и не интересовались политикой.

Автор частушек рассказала, что в 2013 году стала жертвой мошенников и перевали им 400 тысяч рублей, и так не смогла даже через суд вернуть деньги.

Женщина предположила, что «судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках и нарушению банковского, и антитеррористического национального, и международного законодательства по обезличиванию денежных средств». Ковалева также уверена, что некоторые служащие банки, которые якобы знали контрольный код, присвоили деньги, обезличив их.

Напомним, в сентябре этого года Барнаульский суд вынес решение по принудительному помещениюв психиатрическую больницу Андрея Шашерина, обвиняемого по ч. 1 ст. 148 («оскорбление чувств верующих») и ч. 1 ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды») из-за картинок во «ВКонтакте». Среди них, в частности, было изображение священника и надпись: «Согрешил? Прочитай три раза Крым наш».

За последнее время стало известно о более чем десяти открытых уголовных делах по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. В Барнауле, помимо Шашерина, фигурантами стали еще три человека: 19-летний Даниил Маркин (фотограф), 24-летняя Мария Мотузная (студентка) и Антон Ангел (гражданский активист).