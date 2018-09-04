Канцлер Австрии обвинил Россию в агрессии против Украины и призвал «вернуться за стол переговоров»

Канцлер Австрии Себастьян Курц охарактеризовал как «российскую агрессию» события, происходящие с весны 2014 года на востоке Украины. Такое заявление глава правительства Австрии сделал во вторник, 4 сентября, в ходе визита в Киев.

«Я высказываюсь не только как канцлер, но и как (глава государства), возглавляющего Совет Европейского Союза: нужна четкая реакция на российскую агрессию»,— подчеркнул Курц во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко.

Курц также призвал российское руководство «вернуться за стол переговоров» в «нормандском формате.

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Накануне официальный представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о реакции на убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, подчеркнул приверженность французских властей сохранению «нормандского формата».

«Последние события на востоке Украины не должны поставить под вопрос ни обязательства, взятые на себя участниками Минских соглашений, ни целесообразность переговоров в „нормандском формате” между Германией Францией, Россией и Украиной. Именно в тот момент, когда напряжение может снова возрасти, необходимо проявить добрую волю к переговорам», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 сентября заявил, что после убийства Захарченко «невозможно разговаривать о ближайших встречах в «нормандском формате, как этого хотят многие наши европейские партнеры».

Ранее в августе газета The Washington Post и австрийское издание Die Presse сообщили о том, что спецслужбы нескольких стран Запада, начиная с февраля 2018 года, ограничили свои контакты с австрийскими коллегами из-за их «возможных связей» с Россией.