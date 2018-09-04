В Симферополе крымско-татарского активиста арестовали за пост в фейсбуке. Сам он отрицает авторство

Киевский районный суд Симферополя осудил на 12 суток административного ареста крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева, обвиняемого по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) за пост в фейсбуке.

По версии следствия, в августе 2014 года Мустафаев опубликовал на своей странице фотографии с митинга исламской партии «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической и запрещенной в России по решению суда.

В суде сам Мустафаев не признал авторство поста, однако судья Виктор Можелянский удовлетворился утверждением сотрудников Центра «Э». Те заверили, что

запросы в Facebook «сделать не представляется возможным», в том числе потому что «компания Facebook сомневается в Российской принадлежности полуострова».

Сотрудники полиции утром провели у Мустафаева обыск и задержали активиста, при этом не допустили к нему адвоката Эдема Семедляева. Мустафаева уже задерживали и арестовывали зимой 2017 года по аналогичному обвинению.

Одновременно обыски были проведены сегодня в Старом Крыму в доме семьи Куламетовых. Заккия Куламетов, его супруга Зарема и дочь Риана были задержаны по обвинению в распространении запрещенной символики в соцсети. Судебные заседания по каждому из задержанных проходят сейчас в Кировском райсуде.