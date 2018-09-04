Минобороны объявило о строительстве главного храма Вооруженных сил. В нем хотят благословлять военных перед отправкой в бой

В храме, который Минобороны планирует построить в парке «Патриот», будут проходить богослужения с участием военнослужащих, которым предстоит участие в боевых действиях, заявил радиостанции «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, в Российской православной церкви (РПЦ) уже назначили временно исполняющего обязанности настоятеля храма, им будет священник из Одинцовского благочиния. Калинин уточнил, что в храме будут проходить образовательные лекции по истории войн.

Ранее в Минобороны приняли решение построить в парке «Патриот» главный храм российской армии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в 2020 году). Его высота составит 95 м. Выше этого здания будут только храмы Христа Спасителя (103 м), Исаакиевский собор (101,5 м) и Спасо-Преображенский кафедральный собор в Хабаровске (96 м).

На официальном сайте Минобороны России запущен специальный раздел, посвященный строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» https://t.co/ZKu8Rkxm9H #ГлавныйХрамВСРФ #ПаркПатриот pic.twitter.com/Q1r33FaanU — Минобороны России (@mod_russia) September 4, 2018

В новый, как его называют в Минобороны, главный храм в монументально-византийском стиле смогут одновременно поместиться до шести тысяч прихожан. Строить его будут за счет пожертвований от граждан, меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций.

В разговоре с РБК протодиакон Андрей Кураев выразил сомнение в том, что его удастся заполнить прихожанами. «Я верю, что они построят храм. Вопрос только в одном: кто будет там молиться и как этот храм содержать? В округе нет этих тысяч прихожан для его наполнения. Храм Христа Спасителя патриархия содержать не может», — заявил Кураев.

Напомним, в 2017 году в центре Москвы на Большой Лубянке президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре Москвы. На ней также присутствовал патриарх Кирилл и епископ Тихон (Шевкунов), который стал наместником монастыря. В 2013 году Financial Times называла Тихона «духовником Путина».