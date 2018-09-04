С бывшего президента Армении взяли подписку о невыезде

Специальная следственная служба Армении избрала обвиняемому в свержении конституционного строя экс-президенту Роберту Кочаряну меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Интерфакс.

Ранее 13 августа апелляционный суд Армении постановил освободил из-под ареста Роберта Кочаряна, объяснив это тем, что как бывший глава государства он обладает неприкосновенностью.

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в конце июля по обвинению в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) из-за разгона протестных акций в 2008 году.

По делу также проходят экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, который раньше руководил ереванским гарнизоном.

Протесты весной 2008 года в Армении начались после президентских выборов. Роберт Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета голосов.

Согласно результатам выборов, с почти 53% победил Серж Саргсян — кандидат, поддержанный Кочаряном. Тер-Петросян утверждал во время митингов, что при подсчете были нарушения и что на самом деле сам он набрал не 22%, а в три раза больше.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.