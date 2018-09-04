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СК возбудил уголовное дело из-за выброса вредных веществ в Крыму

Общество

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ с химического завода в крымском городе Армянске. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления ведомства по республике, передает Интерфакс.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы до 2-х лет.

Ранее сообщалось, что работа филиала химического завода ООО «Титановые инвестиции» (бывшее название — «Крымский титан») будет приостановлена на две недели. 

С 24 августа жители Армянска массово жалуются на желтый налет, похожий на ржавчину, который  покрыл дома и деревья.

Несмотря на это глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида была превышена только в ночь на 4 сентября — из-за погодных условий. До этого, по мнению главы Крыма, причин останавливать работу завода «Титан» не было.

Теги:
nt, происшествия, крым
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