В Нижегородской области активиста «Артподготовки» приговорили к 4,5 года колонии по обвинению в экстремизме и хранении оружия

Балахнинский городской суд Нижегородской области приговорил к четырем с половиной годам колонии-поселения активиста «Артподготовки» (движение признано в России экстремистским и запрещено) Романа Губайдуллина, рассказал«ОВД-Инфо» адвокат Алексей Матасов.

Активиста признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды к жителям Средней Азии и Кавказа (ч. 1 ст. 282 УК), а также в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

При этом с подсудимого сняли обвинения в подготовке убийства (часть 1 статьи 30 УК, часть 1 статьи 105 УК) и приобритении оружия.

Губайдуллин заявлял, что найденные при обыске обрез охотничьего ружья и патроны к автомату Калашникова ему подкинули.

Уголовное дело по части 1 статьи 282 возбудили против Губайдуллина из-за онлайн-эфира на YouTube, который шел в октябре 2016 года. Во время передачи Губайдуллин сказал, что в Москве нужно создавать неблагоприятные условия проживания для мигрантов, при которых они будут покидать столицу России.

По словам защитника, обвинение в подготовке к убийству было основано на двух других. «Комментарии о ненависти плюс оружие — значит, собирался убить», — говорил он. Матасов уточнял, что Губайдуллина обвиняли в подготовке убийства не конкретного лица, а «какого-то другого человека, гражданина России».

26 октября 2017 года Красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Мальцев летом 2017 года покинул Россию.