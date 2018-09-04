Полиция задержала активистку «Другой России» за акцию в защиту свободы собраний

Полиция задержала главу московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину. Об этом сообщается в твиттере «Другой России».

Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи транспорту или пешеходам (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Шалиной грозит штраф до 20 тысяч рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.

Поводом для задержания стала акция в защиту свободы собраний, прошедшая на Триумфальной площади Москвы 31 августа защиту свободы собраний. Они развернули баннер с надписью «Запрещается запрещать» и зажгли файер.

После акции были задержаны шесть человек, в том числе Шалина. Их отпустили из полиции, выдав обязательство о явке и уведомление о том, что на них составят протоколы о нарушении правил проведения акции.

В «Другой России» заявили, что молодые люди проводили акцию в рамках «Стратегии-31» — всероссийского гражданского движения в защиту свободы собраний в России. С 31 мая 2009 года его сторонники проводят гражданские акции протеста каждое 31-ое число месяца.