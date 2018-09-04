Суд арестовал нового фигуранта «дела Магомедовых»

Тверской суд Москвы арестовал бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова в рамках дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина и его брата Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает Интерфакс.

«Суд постановил: избрать в отношении Грибанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября 2018 года», – огласила решение судья Ольга Затомская.

Грибанов подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 3 статьи 210 УК РФ). В частности, его подозревают в хищении денежных средств ОЗК «при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов».

По версии следствия, Грибанов, работая в ОЗК, сопровождал несколько контрактов, которые в итоге не были исполнены. Деньги, выделенные на них, были похищены.

Напомним, братьев Магомедовых и Максидова задержали 30 марта. Их обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму около 2,5 млрд рублей. Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном хранении оружия.

«Объединенная зерновая компания» является потерпевшей стороной по делу. Всего по делу арестованы счета и имущество более 30 компаний.

Как писал The Bell, отдельные эпизоды связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании.