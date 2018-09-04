В Крыму осудили семью крымских татар по разным статьям административного кодекса
Антон Наумлюкжурналист
Кировский районный суд Крыма осудил семью крымских татар по разным статьям административного кодекса.
Главу семьи Зеккия Куламетова судья приговорил к пяти суткам административного ареста по обвинению в неисполнении законных требований полиции за сопротивление, которое он якобы оказал во время обыска, проводимого полицейскими Центра Э дома у Куламетовых сегодня утром, и к десяти суткам за публикацию в фейсбуке поста с «символикой религиозного содержания», которую эксперт, преподаватель КФУ Михаил Никифоров посчитал экстремистской.
Его супругу Зарему Куламетову и дочь Риану суд приговорил к штрафу в 1000 рублей за посты в социальных сетях. Зарема Куламетова подверглась штрафу за два перепоста традиционных исламских песнопений, в видеоряде которых присутствуют флаги с надписями на арабском. Такие же флаги эксперт посчитал экстремистскими на видео с праздника Курбан-Байрам 2011 года, которое на своей странице в ВКонтакте разместила Риана Куламетова.
Обыск у Куламетовых прошел сегодня утром. Одновременно полицейские провели обыск и задержали крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева в Каменке Симферопольского района. Его также осудили на 12 суток административного ареста за пост с запрещенной, по мнению эксперта, символикой на странице в фейсбуке.
По версии следствия, в августе 2014 года Мустафаев опубликовал на своей странице фотографии с митинга исламской партии «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической и запрещенной в России по решению суда.