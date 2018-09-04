В Крыму осудили семью крымских татар по разным статьям административного кодекса

Кировский районный суд Крыма осудил семью крымских татар по разным статьям административного кодекса.

Главу семьи Зеккия Куламетова судья приговорил к пяти суткам административного ареста по обвинению в неисполнении законных требований полиции за сопротивление, которое он якобы оказал во время обыска, проводимого полицейскими Центра Э дома у Куламетовых сегодня утром, и к десяти суткам за публикацию в фейсбуке поста с «символикой религиозного содержания», которую эксперт, преподаватель КФУ Михаил Никифоров посчитал экстремистской.

Его супругу Зарему Куламетову и дочь Риану суд приговорил к штрафу в 1000 рублей за посты в социальных сетях. Зарема Куламетова подверглась штрафу за два перепоста традиционных исламских песнопений, в видеоряде которых присутствуют флаги с надписями на арабском. Такие же флаги эксперт посчитал экстремистскими на видео с праздника Курбан-Байрам 2011 года, которое на своей странице в ВКонтакте разместила Риана Куламетова.

Обыск у Куламетовых прошел сегодня утром. Одновременно полицейские провели обыск и задержали крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева в Каменке Симферопольского района. Его также осудили на 12 суток административного ареста за пост с запрещенной, по мнению эксперта, символикой на странице в фейсбуке.

По версии следствия, в августе 2014 года Мустафаев опубликовал на своей странице фотографии с митинга исламской партии «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической и запрещенной в России по решению суда.