ОЗХО: пострадавшие в Эймсбери были отравлены «Новичком»

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что пострадавшие в Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом говорится в докладе ОЗХО.

ОЗХО подтвердила выводы британских специалистов при идентификации химического вещества, использованного при отравлении Стерджес. При этом, из-за того, что «образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги», невозможно подтвердить, что вещество из Солсбери и Эймсбери было из одной партии.

В конце августа выжившего при отравлении нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Чарли Роули вновь госпитализировали. По словам его брата, у Роули проблемы со зрением, но нельзя напрямую связывать его состояние с действием «Новичка».

Напомним, Чарли Роули и Дон Стерджес были обнаружены без сознания в своем доме в Эймсбери в конце июня. Полиция сообщила, что британцы, как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Стерджесс умерла 8 июля, а Роули вышел из больницы.

Согласно одной из версий правоохранительных органов, «Новичок» пара нашла во время прогулки в соседнем Солсбери — они якобы подобрали флакон из-под духов, где находилось нервно-паралитическое вещество. Роули после комы вспоминал, как Стерджесс наносила его содержимое себе на запястья.

В марте бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.