СК возбудило уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам Мурманского морского пароходства

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам Мурманского морского пароходства.

Поводом для возбуждения дела по ч.1 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы») стали публикации в СМИ. В ведомстве также отмечают, что ММП задолжало своим работникам более 8 миллионов 700 тысяч рублей.

«Новая» рассказала о бедственном положении, в котором находятся экипажи 9 судов ММП, арестованных в разных странах мира. Люди лишены денег, продовольствия и возможности вернуться на родину.

Как сообщила «Новой» Елизавета Шейкина, дочь члена экипажа арестованного в Дании судна «Новая земля», запасов пищи и воды на борту осталось менее, чем на сутки. Компания-судовладелец от комментариев воздерживается.