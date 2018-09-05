Правительство решило перенести внедрение 5G в крупных городах на 2021 год

Правительство решило перенести сроки внедрения сетей связи пятого поколения (5G) в крупных городах России с 2019 до конца 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Максима Акимова по итогам наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».

Согласно материалам к заседанию, в первом квартале 2019 года планируется утвердить концепцию создания и развития сетей 5G, а к четвертому карталу — определить диапазоны частот. В четвертом квартале 2020 года планируется завершить пилотные проекты по внедрению 5G в пяти «ключевых отраслях» экономики и как минимум одном городе-миллионнике. Условия для массового запуска 5G в России появятся лишь в последнем квартале 2021 года.

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что сейчас идет исследовательская работа по 5G: «У нас нет большой спешки. Я точно не хочу вступать в игру, кто первый сделает в мире 5G, потому что сейчас нет устоявшегося стандарта, достаточно дороги решения, не видна экономика».

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Как отмечает РБК, в середине 2017 года была утверждена программа развития цифровой экономики, которая предполагала появление сети 5G к 2022 году в пяти городах-миллионниках, а к 2024-му — в пятнадцати крупнейших городах страны.

Однако в плане мероприятий в сфере информационной инфраструктуры от этой идеи отказались и решили начать внедрять технологию в 5 отраслях экономики, поскольку не было известно, окупиться ли ее внедрение на всей территории городов.

О планах завершить пилотные проекты в пяти отраслях и одном городе-миллионнике к сентябрю 2019 года и закончить подготовку к массовому внедрению технологии к концу 2020 года говорилось в концепции развития и создания сетей 5G, которую планировали утвердить к июню 2018 года