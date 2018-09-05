На Урале из-за землетрясения эвакуировали больницу

В результате землетрясения магнитудой 5,5 была эвакуирована больница в Катав-Ивановске Челябинской области — в этом районе был эпицентр землетрясения. Об этом Znak.com сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Хотя здание больницы не было разрушено, на ее стенах обнаружили трещины. В Минздраве Челябинской области «Комсомольской правде» рассказали, что пострадал хирургический корпус и что пока неясно, можно ли продолжать прием пациентов в больнице или нет.

Савченко также рассказал, что экстренные службы получили 627 обращений от жителей трех муниципалитетов — Катав-Ивановского и Ашинского районов и Усть-Катава. Кроме того, толчки ощущались и в других районах Челябинской области, а также в Башкортостане.

При этом портал Ufa1.ru со ссылкой на сообщения в социальных сетях утверждает, что жители Уфы не могли дозвониться по номеру 112 в ночь с 4 на 5 сентября, когда произошло землетрясение. «Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы», — говорилось в одном из постов.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 сентября в 3:58 по местному времени (1:58 мск). Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах от города Катав-Ивановск Челябинской области на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших нет.