РИА Новости: обшивку «Союза» повредили во время сборки в РКК «Энергия»

Ставшее причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» отверстие от сверла было сделано в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. Таковы выводы проверки внутренней комиссии ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в космической отрасли.

Собеседник агентства рассказал, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке: на финальной стадии сборки отверстие заделывали специальным клеем.

Другой источник рассказал, что версия, согласно которой отверстие появилось на Байконуре, считается комиссией маловероятной, поскольку там корабль не оставался без присмотра. Маловероятной также была признана версия, что отверстие могло быть сделано космонавтами на орбите.

Утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком. Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю, так как ее нашли не в спускаемом аппарате, а в бытовом отсеке.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия «Роскосмоса» проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля «Союз» в космосе или при производстве. А по словам источника РИА, теперь все корабли «Союз» и «Прогресс» перепроверят на брак.