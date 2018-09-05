Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы» Клаудио Поли о вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию произведениях искусства, сообщила прокатная компания CinemaEmotion.

Компания «Невафильм» планировала выпустить фильм 6 сентября к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Официальные причины отказа еще неизвестны — они должны прийти через две недели.

«Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению не будет пока доступен российским кинозрителям благодаря чиновникам Министерства культуры РФ - вот же ирония: Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре... Очевидная мечта минкульта «заклеить стикерами» всю нашу историю», — написал позже в фейсбуке гендиректор кинокомпании «Невафильм» и председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли вышел в мировой прокат в марте 2018 года. Согласно аннотации на сайте CinemaEmotion, в нем показано, как с начала Второй мировой войны нацисты в Германии и на оккупированных территориях забирали произведения искусства из музеев и домов крупных коллекционеров.