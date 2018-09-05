На кемеровском заводе «Азот» произошел взрыв. Есть пострадавшие

На химическом заводе «Азот» в Кемеровской области в результате ремонтных работ произошел взрыв. РИА Новости со ссылкой региональное управление МЧС сообщают о двух пострадавших, Интерфакс со ссылкой на Службу скорой помощи — о трех. Пресс-служба завода подтвердила агентствам инцидент, отметив, что произошедшее не несет химической опасности для населения.

«Произошло частичное обрушение кровли, после чего произошел пожар, причины которого устанавливается. Сигнал о происшествии поступил в 11:42 (07:42 мск)», — приводят РИА данные МЧС.

Собеседник Интерфакса рассказал о том, что в результате ремонта на крыше с использованием газовых горелок произошел хлопок, трое рабочих получили ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр. При этом другой источник агентства говорит о двух пострадавших.

31 августа произошли взрывы на двух российских заводах. В результате вспышки газа на предприятии в Самаре в итоге погибли трое рабочих, а после взрыва на заводе по производству взрывчатки имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области погибли пять человек.