РБК: Бастрыкин выбрал замену обвиняемому во взятке экс-руководителю СК по Москве

Руководитель Следственного комитета России (СК) назначит в середине сентября на пост начальника московского главка комитета руководителя СК по Татарстану Павла Николаева, заявили источники РБК в центральном аппарате СК и подтвердил собеседник, близкий к ведомству.

Собеседники издания назвали Николаева «очень сильной фигурой», не уточнив что подразумевается под этим, и «человеком Бастрыкина». На данный момент обязанности бывшего руководителя московского главка Александра Дрыманова исполняет Андрей Стрижов.

Источник РБК пояснил, что Николаев был назначен лично Бастрыкином в Татарстане, и он не относится к числу ставленников первого президента республики Минтимера Шаймиева и главы республики Рустама Минниханова. Собесдники издания отмечают, что у Николаева «хорошие отношения с руководством местного управления ФСБ».

В июле бывшего главу московского СК Дрыманова арестовали по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ст. 290 УК) до 12 сентября.

По версии следствия, Дрыманов получил взятку за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику криминального авторитета Шакро Молодого. Кроме того, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров рассказал, что в 2016 году дал ему взятку за содействие назначению на должность.

Суд уже начал оглашать приговоры фигурантам этого дела. Так в августе Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника Дрыманова Дениса Никандрова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о взятке. Суд над Никандровым проходил в особом порядке, поскольку он признал вину.

До этого, 20 апреля Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии и штрафу 165 млн рублей другого фигуранта дела — начальника отдела собственной безопасности СК генерал-майора Михаила Максименко. По мнению следствия, он был лидером преступной группы, в которую входили Никандрова, Дрыманов, начальник управления СКР по Центральному округу столицы Алексей Крамаренко и начальник УСБ комитета Александр Ламонов.

Самого криминального авторитета Койчукова по кличке Итальянец арестовали после перестрелки на Рочдельской улице у ресторана Elements. Позже Койчукова приговорили к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы, а Шакро Молодого — к 9 годам и 10 месяцам колонии.